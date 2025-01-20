張舉能：海外法官離任不意味司法機構質素或獨立性減低 職位變得政治化 (17:17)

張舉能說，海外法官離任情况引起部分人士的關注屬可理解，認為離任的海外法官有權抱持其意見，而他們的決定也應當受到尊重。不過他亦指出，終審法院依然擁有深受尊崇的海外及本地非常任法官，他們繼續留任說明終院具備持久的實力和承受挑戰的能力。張亦強調，雖然法官來去有時，但司法制度建基在法律原則、判案先例以及持續有效運作的穩健架構，「個別法官的去留儘管具有重要性，終究也不會削弱制度的基礎和健全性。」

他亦指出，近年地緣政治緊張局勢不斷加劇，其影響亦不容忽視，香港部分海外法官遭受有組織的滋擾和施壓，情况應受譴責；這亦顯示海外非常任法官的職位已變得政治化，觀察理解當前形勢時，必須考慮到地緣政治緊張局勢的大環境。

張舉能於致辭尾聲時表示，近年來，香港在政治、社會或經濟方面都面對重大挑戰，令法律制度的應變能力，以至現有制度的成效實力亦備受考驗，但司法機構始終堅定不移，繼續維護法治，確保司法程序保持透明、公平和獨立。他強調，將繼續因應社會不斷轉變的需求持續演進，擁抱新科技，處理前所未見的新問題，力求司法機構在日趨複雜和相互聯繫的世界裏，能夠緊貼社會脈搏，保持有效運作。