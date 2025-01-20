張舉能：只聚焦國安案從狹窄角度對香港法治下結論屬以偏概全 (17:40)

張舉能稱，香港的法治存於一個「一國兩制」的憲制框架內，偶爾會帶來複雜性，其中國安法律只反映框架的「一國」方面，而當中「兩制」的概念，正是賦予法院責任，藉符合香港在《基本法》下另一制度的方式去應用。他說，面對箇中任何難題，都以忠於法律和香港普通法傳統為本位，雖然當中會有挑戰，但司法機構完全有能力應對。

張舉能認為，一如其他司法管轄區，在保障基本權利與維護國家安全之間，往往存在一定的張力，但司法機構對兩者始終堅守秉持，又保障基本權利不是可簡單化的事，往往需要在個人自由與集體安全之間、個人權利與國家責任之間作出謹慎的權衡。他又認為，取得平衡並非易事，個別案件的裁決結果或時有爭議，但對某項法律條文或法庭判決持有異議是一回事，聲稱司法制度已受政治期望或社會氛圍削弱，則全然是另一回事。

張舉能強調法官不考慮政治或個人因素

他強調，法官行事受法律原則約束，不為政治目的，不考慮任何外在因素，無論是政治或個人因素，抑或是社會輿情，「法院並非輿論的仲裁者，亦非檢控機關的延伸；法院的本位是法律的守護者。」張強調法官判決有理有據，亦公開發布及可上訴，縱使近年挑戰重重，司法機構仍一如既往公正無私地履行其職責。

從宏觀角度而言，張舉能認為國家安全案件只佔法院工作的一小部分，以終審法院為例，過去兩年已審理多宗在不同法律範疇中甚具影響的案件，包括打擊清洗黑錢法例、同性平權申索、法援申請的法律專業保密權，以及謀殺和非法集會等嚴重刑事案件，而香港法院的判例繼續備受其他普通法適用地區重視，強調香港是一個案件複雜且種類繁多的普通法司法管轄區，形容許多香港法院的判決都較為尋常普通，但卻不減其重要性。