明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

舒適堡涉欠366名前員工逾7300萬元　債權人指即使變賣所有器材仍難抵債 (15:53)

連鎖健身美容中心舒適堡去年9月宣布暫時全線結業，早前多名債權人代表員工，入稟向兩間舒適堡相關公司申請清盤呈請。其中一案今日（20日）於高院開庭處理，債權人透露舒適堡拖欠366名前員工逾7300萬元，即使變賣器材也不足以抵債，舒適堡同意由臨時清盤人接管所有子公司，並配合調查以決定是否適合清盤。法官將案件押後至1月27日再訊，屆時與另一宗與舒適堡相關公司的清盤呈請一併處理。

涉案債權人分別為區靜雯、王美珍、藍紀恩、蔡秀蓮、雷詩慧、譚正朗及任淑玲，他們向舒適堡Physical Health Centre Hong Kong Limited提出清盤呈請。債權人及舒適堡均有派代表出席聆訊，債權人一方表示，舒適堡拖欠前員工逾7300萬元，即使出售所有器材也只能套現逾1400萬元，不足以抵債；舒適堡一方則指，同意由臨時清盤人接管所有子公司，會配合調查以決定是否適合清盤，並要求押後聆訊。法官將案件押後至下周一（27日）再訊。

翻查資料，另一債權人Tsui Wai Loong Leo去年11月5日入稟呈請Physical Beauty & Fitness Holdings Limited清盤。領展資產管理有限公司其後亦入稟向舒適堡（尖沙嘴）美容健美有限公司提出清盤呈請。

相關字詞﹕編輯推介 舒適堡 法庭

上 / 下一篇新聞