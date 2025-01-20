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黎智英案︱黎認引薦美國駐港前領事晤蔡英文　否認助美台建立關係 (15:56)

壹傳媒黎智英涉串謀勾結外國勢力案，今（20日）踏入第121日審訊。據控方庭上展示的信息，黎2017年6月便提議讓美國駐港前領事郭明瀚會見時任台灣領導人蔡英文，至2018年3月會面終成事。黎供稱有支付郭明瀚的旅費，自己亦有出席會面，性質只如「訪問」（interview）一樣，讓郭明瀚推銷其有關美國如何協助台灣的想法，但會面無實質進展，因蔡英文決定前需經官方渠道。法官李運騰關注黎在促成事件上表現熱情，黎同意，惟否認如控方所指，欲協助美台建立雙向外交關係，指他是單方面協助台灣。

控方製作的黎智英「外部政治連繫」關係圖，「美國線其他人物」一列還包括郭明瀚(James Cunningham)，控方展示黎助手Mark Simon於2020年3月發送予黎的信息，提到民主黨似乎打算提名拜登，而郭明瀚現為拜登團隊提供建議。同年5月，Simon再發信息稱郭明瀚「可引導我們找到合適的拜登人士，並從拜登獲得幫助，或讓他談談支持《蘋果日報》和香港新聞自由的重要性」。

黎智英庭上指，郭明瀚是他的朋友，在對方出任駐港領事時認識，至今超過20年。控方問黎2020年是否知道郭明瀚看來親拜登政權？黎確認，但指希望拜登宣傳《蘋果》是Mark Simon的主意。控方再問黎回覆「Ok,Thanks」是否代表同意？黎否認，指不代表支持，惟同意他無加以阻止，事件最終亦無發生。法官李運騰問若然Simon繼續執行，黎會否允許？黎同意。

黎早前供稱，2017年曾自費贊助美軍前副參謀長基恩(Jack Keane)和美國前副國防部長沃爾福威茨(Paul Wolfowitz)訪台與蔡英文會面，會面一事是蔡「左右手」江春男的主意。控方今指，2017年6月黎另發信息提醒Simon在華盛頓時安排午餐讓郭明瀚結識江春男，指或許郭明瀚在協助美台關係上能擔當角色。

黎指午餐聚會是基恩和沃爾福威茨的構思，二人意識到台灣駐美團隊未能發揮太大作用，黎樂意介紹郭明瀚予台方人士。控方續展示黎與江的通訊往來，包括同年10月黎指台灣在重建美台關係上要更進取，外交與軍事同等重要。控方關注黎是否欲影響台灣政策？黎解釋他只是指出台灣需要協助，並提供背景資訊。另一則信息中，黎指郭明瀚會見蔡英文，讓郭明瀚看看在重建外交渠道和解決華盛頓問題上可提供什麼協助。

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