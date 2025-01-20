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律師會促法律界應擔當教育角色　釐清外界對香港管治制度誤解 (18:18)

2025年法律年度開啟典禮今（20日）舉行。香港律師會會長湯文龍致辭時表示，回首過去20多年，「一國兩制」雖歷經挑戰但運作良好。他認為，在新時代下，法律界應反思其本身角色，為一國兩制發光發熱，貢獻應有的力量，包括應擔當教育的角色，釐清外界對香港管治制度的誤解；亦要有大局思維，應擴大法律界工作的規模與增強影響力。

湯文龍首次以律師會會長身分致辭。他表示，近年地緣政治越趨緊張，有人曾作無事實根據的評論，試圖影響公眾對「一國兩制」的意見，提到自己曾到不同國家和城市公務訪問，包括英國、澳洲和法國，有很多言論過於簡化或建基於一些誤解，很多時受到不全面甚或至帶有偏見的媒體報道所影響。

他呼籲法律界人士每當有機會，應擔當教育的角色，釐清一些公開評論中對管治制度的誤解，舉例有指稱一國兩制下行政機關沒有受到制衡，他澄清香港有大量透過法律程序挑戰行政機關的行為和決定的例子。湯文龍亦提到，「法律面前人人平等」同樣具教育意義，強調香港法院，會根據法律，按照每宗案件的法律和事實問題不偏不倚地斷案。

湯文龍亦稱，公開評論正在審訊或上訴的案件，有違「迴避待決案件」原則，十分不當；若有人作出評論，目的是向法官施壓，以達致某些結果，是公然妨礙司法公正和蔑視法治的行為。

湯文龍：法律界應有大局思維

湯文龍稱，新時代下，法律界應有大局思維，指香港是世界上唯一一個中英雙語司法管轄區，精通兩種語言的香港律師在内地與國際客戶中扮演「超級聯繫人」的角色，相信憑藉與眾不同的優勢，法律界具備必要條件謀求更大的發展。他認為，香港的法律專業人士可在商業上提供必要的法律支援，協助內地企業拓展市場，並協助外國投資者發掘內地市場的潛力；透過與內地法律界的合作，香港法律界人士利用香港作為跳板，對加速內地融入世界經濟發揮關鍵作用，進一步提升內地的涉外能力，並使國内治理標準與國際標準接軌。

湯文龍又說，律師行業是自我監管的行業，而在地緣政治的環境下，香港的制度受到嚴密監察，因此獨立性顯得尤其重要，強調律師會將致力維護業界的自我監管地位。

相關字詞﹕編輯推介 法律年 香港律師會 湯文龍

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