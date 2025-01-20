「慢病共治計劃」新增專屬護士診所及專職醫療服務　共付額介乎80至380元 (15:16)

專屬護士診所服務將新增「糖尿腳」評估、處理及預防服務，並為參加者制訂階段性的個人化健康生活和日常飲食習慣改善計劃等。至於專職醫療服務，物理治療師會為複雜個案提供度身訂造的運動處方及痛症治療等，而新增的營養師服務會為一些經護士指導但仍未達預期改善目標的個案，提供針對性的營養飲食指導。視光師則會為糖尿病及高血壓病人進行眼底攝影檢查。

醫衛局稱，其他沒有參加「慢病共治計劃」的地區康健中心或地區康健站會員，將於下一階段獲安排接受專屬護士診所及專職醫療服務，詳情稍後公布。

政府於2023推出「慢病共治計劃」，資助45歲或以上、未曾確診患糖尿病或高血壓的合資格人士透過共付模式自行負擔一定的共付額，並在政府資助下於私營醫療市場接受糖尿病和高血壓篩查、醫生診症和化驗，以及按個人健康狀況獲處方藥物。