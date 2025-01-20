「賣豬仔」案事主家屬到緬甸領事館求助　稱事主提及轉移園區後失聯　余德寶：再多一人獲救 (16:42)

多名港人疑被誘騙至東南亞禁錮從事非法工作，其中10人在緬甸、1人在柬埔寨。有受害人家屬今早到緬甸駐香港總領事館遞信求助，惟領事館未有派人接信。家屬表示，約3至4周前曾與被禁錮的家人聯絡，對方報平安，提及或會轉移園區，其後失聯。家屬擔心情况越來越危急，期望緬甸可協助營救，家屬亦表示，目前尚未收到贖金要求，政府當局亦未有任何更新。協助家屬的前區議員余德寶表示，得悉多一名曾向他協助的個案昨晚獲救，現已身處泰國。
協助家屬的前區議員余德寶表示，再多一名曾向他協助的個案獲救，該名人士遭禁錮4個月，昨夜從緬甸詐騙園區獲救，現已身處泰國的安全地方。他說，家屬並沒交贖金，已就此事聯絡港府，希望香港駐曼谷經貿辦能協助獲救家人返港。
余德寶表示，截至今年1月已收7宗港人求助，他們現時仍被非法禁錮於緬甸園區，最長的時間已經約6個月。他指出，以往亦曾發生轉移園區的情况，或增加營救困難，期望特區政府、泰國及緬甸政府能夠合力，盡快行動。
緬甸駐港總領事館回覆本報查詢，指今早已循新鴻基中心的管理團隊收到求助家屬的信件；又指如欲遞信予總領事館，可投遞至信箱或交由新鴻基中心的管理團隊轉交。
總領事館又說，正與港府緊密合作，針對港人遭非法帶至詐騙地點一事採取行動。