「賣豬仔」案事主家屬到緬甸領事館求助　稱事主提及轉移園區後失聯　余德寶：再多一人獲救 (16:42)

協助家屬的前區議員余德寶表示，再多一名曾向他協助的個案獲救，該名人士遭禁錮4個月，昨夜從緬甸詐騙園區獲救，現已身處泰國的安全地方。他說，家屬並沒交贖金，已就此事聯絡港府，希望香港駐曼谷經貿辦能協助獲救家人返港。

余德寶表示，截至今年1月已收7宗港人求助，他們現時仍被非法禁錮於緬甸園區，最長的時間已經約6個月。他指出，以往亦曾發生轉移園區的情况，或增加營救困難，期望特區政府、泰國及緬甸政府能夠合力，盡快行動。

緬甸駐港總領事館回覆本報查詢，指今早已循新鴻基中心的管理團隊收到求助家屬的信件；又指如欲遞信予總領事館，可投遞至信箱或交由新鴻基中心的管理團隊轉交。

總領事館又說，正與港府緊密合作，針對港人遭非法帶至詐騙地點一事採取行動。