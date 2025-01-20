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海麗邨清潔商合謀定價案　涉案公司共被罰2200萬元　三人被取消董事資格 (14:38)

競委會2021年入稟審裁處，起訴香港工商清潔服務有限公司、民順清潔有限公司及其3名董事競投房委會清潔服務合約時有合謀行為。競爭事務審裁處今日（20日）命令民順及其董事鄭學權合共支付1131萬港元罰款。處方另取消鄭學權董事資格，為期24個月。整案罰款合共2229萬港元，處方向3人發出取消董事資格令，競委會形容案件圓滿結束。

案件源於2017年長沙灣海麗邨外判清潔工爆發工潮，民協、職工盟連同清潔工向競爭事務委員會投訴兩間清潔服務承辦商涉合約「左手交右手」。競委會2021年入稟審裁處，起訴香港工商、民順及其3名董事，指兩清潔商至少於2016年5月至2018年8月期間，就提交房委會的17份標書交換商業敏感資料，構成合謀定價。有關的招標項目涉及在公共屋邨及房委會所管理的其他大廈提供清潔服務，合約總額約1.8億港元。

民順及其董事鄭學權已於去年1月30日承認法律責任。審裁處其後發出命令，宣布民順及鄭學權違反或牽涉入違反《競爭條例》的第一行為守則。至於香港工商及另外兩名董事陳明珠及鄭業釗，審裁處早前已頒布命令，他們均承認法律責任，並須支付合共1098萬港元罰款。陳明珠及鄭業釗被取消董事資格，為期24個月。

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