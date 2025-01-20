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投資推廣署去年助539間企業來港或擴業務　按年增41％ (12:50)

投資推廣署長劉凱旋今日（20日）總結去年工作，指去年共協助539間海外及內地企業在港開設或擴展業務，較前年升41%，新增6864個職位及帶來677億元投資。劉稱，按比例至今已階段性達到2022年《施政報告》定下2023年至2025年要吸納1130間企業來港的目標，故有信心今年內可完成有關目標。

劉凱旋表示，539間來港企業中，273間來自內地，其餘依次為美國，共52間；法國及英國，分別有24間；以及新加坡，共23間。至於按行業分布，創科佔120間；金融服務及金融科技佔110間；家族辦公室佔95間；旅遊及款待佔58間；商務及專業服務佔47間。劉指，隨著環球經濟逐步復升及國家對本港的支持，預期今年在港開設或擴展業務的企業繼續有增加。

至於新資本投資者入境計劃，劉凱旋指，去年共有超過800個來自世界各地的申請，預計帶來超過240億元投資額；去年共有240個完成投資的申請，帶來72億元投資總額。

劉凱旋：對未來吸引美企業來港感樂觀

對於美國候任總統特朗普即將上任，劉凱旋表示，預計中美關係會繼續存在不明朗因素，但去年539間來港企業中，美國企業為第2個主要來源地，可見美國企業的務實態度，而且大型企業選擇增長據點一定首選中國或亞洲地區，除非美國政府指明特定行業不准投資，對未來吸引美國企業落戶香港的工作感樂觀。

投資推廣署去年及今年在埃及和土耳其開設新辦事處，當未來一年有計劃開設辦事處時，商經局會公布，她強調一定會將力度放於新興市場及覆蓋率不足的地方，令署方工作及政府交流活動更方便。

劉凱旋指，今年工作方向包括提質增效，發掘新機，將優先引進能為香港創造可觀經濟效益及優質投資的企業，亦將在傳統市場重點引入新興產業，助力香港發展文化、創意和科技等具優勢的新產業；同時會積極開拓新興市場，進一步加強在一帶一路沿線地區的推廣工作，特別是東南亞國家聯盟和東歐，協助當地企業藉香港拓展區內業務。

相關字詞﹕編輯推介 投資推廣署

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