房協獎助學金計劃20年逾1600學生受惠 累頒近1200萬元 今年117名高校生獲獎 (20:26)

房協主席凌嘉勤教授於頒獎禮上表示，房協多年來肩負社會使命，在推動房屋發展的同時，亦不遺餘力為香港可持續發展作出貢獻，而支持年青人發展是重要一環。他指20年來計劃推動業界薪火相傳，締造社會長遠福祉。今年頒獎禮以「承傳廿載•共創未來」作為主題，期望啟迪年青人承先啟後，讓本地房屋業界發展能傳承，為社會永續發展作出貢獻，一同創建香港未來。

今年的頒獎禮更邀請了2024年香港十大傑出青年龔子珊擔任嘉賓，分享她追夢背後的故事。作為香港唯一冰雪攀登女運動員兼「包山后」的龔子珊，憑着對冰攀運動的熱熾追求，以及不斷克服困難的堅毅意志，成功突破條件與資源不足，一步一腳印攀上雪山高峰。她勉勵各位獲獎同學要善用獎學金增值自己，也要有攀越雪山般的毅力不斷前行，先戰勝自己，創造有意思的人生，為社會作出貢獻。

配合今年頒獎禮主題，歷屆獎助學金得主更聚首一堂，並聯同「房協獎學金同學會」義工服務的受助機構齊心獻唱「房協獎助學金計劃」二十周年主題曲《美夢看得見》。歌詞除了代表獎助學金得獎者的心聲，亦感謝房協的栽培，並且勉勵大家學有所成後不忘回饋社會。