「友智識」40個社區支援點提供數碼培訓　助長者使用手機流動應用程式 (21:00)

《政府新聞網》訪問正使用服務的長者，其中馮先生最近一兩年才轉用智能手機，他稱想學的有很多，但要慢慢學；鍾太就認為數碼培訓課程內容實用，稱自己學會乘搭巴士前先查閱路程和時間，先看看候車時間。另外，各支援點亦會協助遇上其他手機技術問題的長者，例如吳太曾因手機跌在地上，無法還原介面而到支援點尋求協助。

營運其中一個支援點的新界青聯發展基金會活動助理李越翰表示，街坊會查詢不同事宜，例如如何聯絡家人或查詢天氣。他說，為了進一步宣傳，接下來基金會或設置街站，主動向目標對象推廣。

數字辦高級管理參議主任陳秀婧稱，支援點通常設置在長者易達、常去，或人流較多的地方，例如社區中心、區議員辦事處、社區客廳和長者中心，機構可向長者介紹合適的流動應用程式，例如提供即時通訊、娛樂或電子點餐服務的程式，方便長者在日常生活中使用數碼科技。

政府在2024至25年度財政預算案宣布，社會創新及創業發展基金在未來3年，分批撥款一億元資助非政府機構在全港推行「友智識」。