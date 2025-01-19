調查：27％中學生受訪者自覺「躺平」 逾半受訪者指躺平令自己舒適自在　 (16:54)

女青總主任（青年及社區服務）郭義聰稱，整體受訪者傾向認為「躺平」是經深思熟慮後「覺醒」的生活態度。他鼓勵年輕人繼續裝備自己同時，社會亦應給他們想像未來的機會。

女青於去年9月至11月，以問卷訪問990名中一至中六學生，以研究中學生「躺平」行為及態度。研究發現27%學生稱「躺平」，初中及高中生約各佔一半，當中有41.2%受訪者稱已「躺平」超過一年。另外有52.6%對「躺平」態度中立。

研究中列出的「躺平」行為，包括懶散、輕鬆過活、不做功課、不想社交、讀書不求好成績等，當中「懶散」被最多人自評為「躺平」行為（71.2%），其次為「輕鬆過活」（61.4%）。研究另把躺平行為分為6個類型，其中逾五成受訪者自覺是「舒適型」躺平，即認同「躺平是個人自由、是平衡利弊後的決定」；僅逾兩成人屬「無望型」，即認同「曾經努力但不成功、向社會上層流動機會很少。」

研究另把躺平分為「覺醒」與「逃避」兩類，當中同意「覺醒」描述中「我不追求名車」、「會選擇適合自己的工作」的受訪者佔約八成，而認同「逃避」描述，包括「在現代社會選擇規律的慢生活」、「買不起房子就改為一輩子租樓」的受訪者僅佔約五成。 郭義聰認為，研究反映大部份人並非單純感到無望或無方向，而是多番努力但不成功，平衡利弊後，才「覺醒」尋求簡單、自由和舒適的生活。

同場的阿偉（18歲、化名）自言，曾花費許多時間温習仍追不上學業進度，認為付出與結果不成正比，故自高中開始「躺平」，不再在乎成績高低及職涯發展，把時間花在打機等自己喜歡的事情上。直至他參與女青年會短期試工計劃，於綜合社會服務處實習，擴闊視野及社交圈子，逐漸對前景有初步想像。阿偉希望將來從事工時及收入穩定的工作，同時等待一個值得自己再次努力及付出的機會。