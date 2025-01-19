甯漢豪：觀塘翠屏河是實踐河畔城市「最佳例證」　冀打造成新地標 (14:59)

甯漢豪表示，近年渠務署致力提升排水設施防洪能力同時，亦秉承「綠水青山就是金山銀山」理念，實踐「河畔城市」概念，提升河道生態及景觀設計。觀塘區議員柯創盛表示，活化後的翠屏河具排洪、保育和休憩用途，符合市民期望。柯期望署方可以將活化明渠計劃擴展至他區，讓更多市民享受河畔空間。

渠務署高級工程師（排水工程部）溫南豐表示，工程團隊在活化過程中面對不少挑戰，包括於翠屏道至敬業街段的河道進行挖深工程，將翠屏河的最高排洪能力提升至每秒超過150立方米的水流量。另外，為改善水質，團隊在瑞和街、敬業街和偉發道設置旱季截流器，堵截雨水渠內受污染的旱季水流，並於下游近鴻圖道位置設置智能水閘，減少河道乾涸機會。不過，他表示河流水質仍可能會受上游集水區在不同季節等影響而出現氣味問題，署方會跟進情况。

翠屏河前身為一條彎曲小溪，水源覆蓋觀塘市中心、秀茂坪和藍田一帶。自上世紀50年代，河道經人為改動成明渠。過往由於該區工業大廈長期排放污染物，令水質惡化並散發臭味，故發展局於2012年倡議改建明渠成「翠屏河」，並於2020年開展「活化翠屏河計劃」。繼早前開放翠屏海濱、翠屏道和敬業里部份，局方亦於上月12日對外開放翠屏河近敬業街一段河道走廊及相關設施。