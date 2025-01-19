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鄧炳強：現行法例足夠應付東南亞人口販運情况　政府角色包括預防及營救工作 (13:18)

近日多名港人疑被誘騙至東南亞禁錮從事非法工作。被問及政府應否就有關個案立法，保安局長鄧炳強今日（19日）在無線節目《講清講楚》中表示「到目前情况，沒有任何一個情况是現行法例規管不能控制或處理的」，又表示以販運人口目的擄拐他人，最高罰則為終身監禁，即使「詐騙」最高亦可判14年監。

鄧炳強稱，政府在事件中角色包括預防及營救工作，例如與當地政府交換情報、帶動本港市民關注事件等。至於會否建議家屬付贖金，鄧炳強說終極目標是港人安全回港，「我想任何方法，合法、適當都要做。」另外，當局早前拘捕一名本地中介人（「艇仔」），鄧表示該名「艇仔」現時僅涉及一宗個案，至於有否更多「艇仔」與外國組織有聯繫、或本港有否相關集團，他表示當局會繼續徹查，「但暫時觀察個別情况較多。」至於有否緬甸園區不法分子在港落地生根？鄧表示未見此情况。

港人被誘騙至東南亞從事非法工作的個案，由去年第二季有死灰復燃跡象。被問及至今涉及多少個案及金額，鄧炳強稱由於牽涉執法行動做法，不便透露細節。至於近日10多宗返港個案中，有付贖金個案的佔比，鄧炳強以同樣理由未有透露，僅表示「最緊要是與警方聯絡。」現時仍有港人被困，被問及對短期內能否再有人獲釋是否樂觀，他引述2022年相關個案數字稱，政府當時成功聯絡上全數46名涉事港人，其中43人已回港，其餘3人亦安全。

鄧：國安與發展如「鳥之兩翼」　「不能夠好了傷疤忘了痛」

就政府財赤，被問及國安開支有否空間參與「節流」，鄧炳強稱「我們每用一個毫子都係有需要先用。」至於有意見認為政府不應「成日口講」國安，而是應更集中發展經濟，鄧炳強形容安全與發展是「鳥之兩翼」、「車之兩輪」，指沒有安全環境發展不了經濟，「你回想2019年周圍擲汽油彈和放火，怎會有經濟發展」，又指「我們不能夠好了傷疤忘了痛」，「當然有啲人本於好心，講港獨都係講吓啫、挑撥憎恨社會、憎恨政府，講吓啫；掟兩舊磚，細路仔無嘢嘅。我覺得講呢啲野嘅人，一係呢就係本於好心但幼稚。」

政府近日將香港民研主席及行政總裁鍾庭耀帶走協助調查，另有台灣學者表示已獲聘到港教書但遲遲未獲簽證。被問及會否擔心有關維護國安行動或干預學術自由，他表示並不擔心，「正如我所說，有些人軟對抗的，我們是針對任何犯法或懷疑犯法的人；並不會因他的背景是學者而不作調查。」

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