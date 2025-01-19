陳茂波明赴瑞士出席世界經濟論壇年會 (11:23)

陳茂波表示，今屆年會的主題為「智能時代的合作」，認為當前緊張的地緣政治局勢下，全球各地應如何加強合作，抓緊人工智能和創科帶來的發展機遇，並更好邁向綠色轉型以應對氣候變化的挑戰，是各國值得深思和探討的議題。

至於上周結束的「亞洲金融論壇」，陳茂波說，論壇吸引3600名來自全球50多個國家和地區的金融和政商界領袖親身來臨，期間他與不少來自歐美及「一帶一路」新興市場的政商界領袖會面交流。陳茂波引述來自歐美的金融機構領袖表示，香港在協助他們更好連接內地以至全球不同地區市場的橋樑角色無可比擬，亦有一些「全球南方」國家的代表希望善用香港多元化的融資服務，支持他們本國加快基建和經濟發展、綠色轉型以至分攤災害風險等工作。