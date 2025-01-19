陳茂波明赴瑞士出席世界經濟論壇年會 (11:23)

財政司長陳茂波明日（20日）凌晨將出發前往瑞士達沃斯，出席「世界經濟論壇」年會，將在多個論壇主題研討會及午餐會上發表演說，並進行一些雙邊和圓桌會面。他稱，不少地區的政商界領袖都希望透過這些場合，了解有關香港和區內的政經情况和最新資訊，以及區內就一些國際議題上的視角和觀點，會借這次機會向他們介紹香港不同發展範疇上所採取的策略和措施，並積極推介香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」的優勢和價值。
陳茂波表示，今屆年會的主題為「智能時代的合作」，認為當前緊張的地緣政治局勢下，全球各地應如何加強合作，抓緊人工智能和創科帶來的發展機遇，並更好邁向綠色轉型以應對氣候變化的挑戰，是各國值得深思和探討的議題。
至於上周結束的「亞洲金融論壇」，陳茂波說，論壇吸引3600名來自全球50多個國家和地區的金融和政商界領袖親身來臨，期間他與不少來自歐美及「一帶一路」新興市場的政商界領袖會面交流。陳茂波引述來自歐美的金融機構領袖表示，香港在協助他們更好連接內地以至全球不同地區市場的橋樑角色無可比擬，亦有一些「全球南方」國家的代表希望善用香港多元化的融資服務，支持他們本國加快基建和經濟發展、綠色轉型以至分攤災害風險等工作。