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林天福冀SKYTOPIA吸引轉機客延留港時間　稱空運鮮活市集或比築地市場更好 (11:05)

機管局計劃發展「SKYTOPIA」，機管局主席林天福於商台《政好星期天》表示，項目已經多年規劃，期望可以吸引更多旅客或轉機客離開禁區，在港逗留更長時間及消費，以創造經濟價值。項目預計成本約千億元，當中300億由機管局承擔，其餘則會全球招商，林天福表示已向商界舉行首場簡介會，反應良好，有內地、亞洲及美國投資對項目表示有興趣。

SKYTOPIA涉多個項目，其中人工島及機場島附近水域會發展遊艇經濟，提供逾570個遊艇泊位，林天福表示，該海灣是由機場島及港珠澳大橋口岸填海工程後形成，因風平浪靜適合發展遊艇俱樂部，不希望只供香港原有的遊艇停泊，期望有一半泊位可以供「遊艇自由行」、來自大灣區以至亞洲的高消費旅客使用，設計時會預留足夠空間供較大型的遊艇停泊。

港珠澳大橋香港口岸人工島擬興建空運鮮活市集，林天福指出，香港在航空貨運方面有優勢，相信可吸引旅客前往品嚐新鮮食品，有一定吸引力，形容或可比日本東京築地市場做得更好，因除了海鮮，香港的鮮活市集亦有生果、肉類等。

另外，林天福表示，機場三跑系統啟用後，可於繁忙時間增加航班，舉例指農曆新年假期間每日平均有75對來往香港及日本的航班，平均每15分鐘就有一班航班出發及抵達，相信航班數量增加，將有助降低機票價格。

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