林天福冀SKYTOPIA吸引轉機客延留港時間　稱空運鮮活市集或比築地市場更好 (11:05)

SKYTOPIA涉多個項目，其中人工島及機場島附近水域會發展遊艇經濟，提供逾570個遊艇泊位，林天福表示，該海灣是由機場島及港珠澳大橋口岸填海工程後形成，因風平浪靜適合發展遊艇俱樂部，不希望只供香港原有的遊艇停泊，期望有一半泊位可以供「遊艇自由行」、來自大灣區以至亞洲的高消費旅客使用，設計時會預留足夠空間供較大型的遊艇停泊。

港珠澳大橋香港口岸人工島擬興建空運鮮活市集，林天福指出，香港在航空貨運方面有優勢，相信可吸引旅客前往品嚐新鮮食品，有一定吸引力，形容或可比日本東京築地市場做得更好，因除了海鮮，香港的鮮活市集亦有生果、肉類等。

另外，林天福表示，機場三跑系統啟用後，可於繁忙時間增加航班，舉例指農曆新年假期間每日平均有75對來往香港及日本的航班，平均每15分鐘就有一班航班出發及抵達，相信航班數量增加，將有助降低機票價格。