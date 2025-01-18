調查：第八代大學生入職收入中位數月1.9萬　難「上車」 (14:16)

研究指，第一代大學生（即1964至68年出生者）有10.6％在25歲至29歲擁有大學學歷，隨著升學途徑增多，相隔30年的第七代大學生（即1994年至98年出生者）比例已達61.8％；第八代大學生在20歲至24歲時已擁有大學學歷比例則為55.8%。

不過近年大學生畢業後未必能學以致用。研究指，2023年從事「文書支援人員」、「服務工作及銷售人員」等低技能職位的大學生創歷年新高，達19.4萬人，較2003年多近三倍，並佔總大學學歷勞工17.1%。鄧咏駿認為父母皆望子成龍，期望子女無論如何都「讀咗大學先」，但讀大學若沒有資助動輒都需要十多萬，呼籲父母及青年調整心態及了解本地產業需求，避免浪費資源及加重未來經濟負擔之餘，在畢業後陷入「高不成，低不就」的局面。

新青年論壇研究員張培然又稱，雖近年大學生的收入中位數及增長幅度均有所改善，但以新界一430呎單位的平均呎價除以大學生每月收入為例，第八代大學生需以其六成的月薪支付呎價、25歲至29歲的第七代大學生則需用近五成月薪支付呎價，兩者均遠超年長一代約兩成至三成的水平。張認為政府應在增加總體房屋供應的同時，嘗試發掘更多高增值產業，如電動車、航運等，讓社會有需求高薪聘請大學生，令他們有條件置業。