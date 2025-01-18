丘應樺：或於上半年推「銀發經濟」相關政策　本港電商應走向東南亞市場 (12:15)

貿發局去年於內地電商平台舉辦「香港好物節」，冀協助香港中小企拓展內地電商業務。丘應樺指，網購將會是零售業的未來趨勢，認為本港電商除了面向內地，亦應走向東南亞市場，貿發局今年希望將活動帶到東南亞，屆時駐外經貿辦會為香港產品做宣講。他留意到，內地對健康產品、化妝品等高產值產品興趣大，但東南亞或有不同需要，料需要進行市場研究。

BUD專項基金下推出的「電商易」自推出以來，共接獲200多宗申請，合共批出19宗，涉及約580萬元，另有90多個申請仍在審批階段，明年亦會將資助推至東南亞市場，企業可將資助用作宣傳、電子支付等。

至於最近有港人被誘騙到東南亞國家禁錮，丘表示不會影響港商到當地投資經商的意欲，強調港商一直與泰國、緬甸、柬埔寨、越南等東南亞國家做生意。

內地合作放寬深圳居民「一簽多行」，丘應樺指，內地客訪港有助零售市道，雖然去年11月零售銷售額有所下降，但訪港旅客量上升，當中不少泰國、越南等東南亞國家旅客，另外12月聖誕、新年期間有商戶生意呈雙位數增長。