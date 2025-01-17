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女乘客遇查票被罰款引熱議　港鐵指翻查閉路電視後接納上訴 將退回罰款 (22:15)

港鐵今晚(17日)回應1月10日一宗查票個案，一名女乘客被指使用特惠票入閘，調查後決定接納女乘客上訴，並退回罰款。港鐵指鑑於事件在個別平台引起議論，過去數日已加快處理上訴個案，今日已將結果告知乘客，並會與其跟進退回罰款

港鐵表示，一名女乘客上星期五入閘時，閘機特惠票「提示燈」亮起，查票組人員上前查票。乘客當時所提供八達通卡並無拍卡記錄，故根據附例發出附加費通知書。港鐵指詳細審視多方面資料，包括上訴人理據、事件記錄、設備維修記錄及是否有故障報告，並查看站內其他角度閉路電視，最終確認該女乘客入閘拍卡時，其八達通在閘機未及感應作入閘紀錄前，緊隨其後的乘客便以特惠車票拍卡，令有關女乘客以隨後乘客的八達通入閘，令其入閘時閘機的特惠票「提示燈」亮起。

港鐵表示，查票組當時處理是基於合理懷疑。經過上訴過程仔細調查後，接納乘客的上訴，至於事件中設備及相關系票務系統，確認運作正常。

港鐵重申，查票制度旨在保障付費乘客的利益，港鐵每日接載近500萬人次的乘客，絕大部分乘客均以符合規定的車票乘車。為保障公眾利益，港鐵的查票制度設計，是為打擊逃票或不恰當使用特惠車票等行為。一般而言，查票人員會車站進行查票工作時，會在有合理懷疑的情況下，要求乘客提供車票以供檢查，公司亦設有上訴安排，處理申訴個案。

 

 

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