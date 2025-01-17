李家超：政府施政方向正確　冀本港續發揮一國兩制制度優勢 (19:45)

李家超表示，《維護國家安全條例》和《香港國安法》兼容互補，香港迎來發展經濟、改善民生的最佳時機，舉例指本港重回最自由經濟體等，強調政府過去一年施政方向正確，應繼續銳意改革，團結社會各界，發揮一國兩制制度優勢。

李家超提出未來的三大願景，希望本港如靈蛇「蛻變」，發揮一國兩制制度優勢，打開發展新天地。他指會繼續優化互聯互通機制，增加離岸人民幣流動性，吸引更多內地和國際企業來港上市；拓展國際經貿網絡，爭取與更多傳統市場和共建一帶一路地區，建立投資協定和自由貿易協定；擴展連接內地和海外的新航點、新航班。

他又稱要如靈蛇「機智」，把握新機遇。政府應推動建設大宗商品交易生態圈，構建國際環境交易中心，另促進河套科技園區、北部都會區等創科建設，以及打造人才高地。

他希望本港如靈蛇「堅韌」，呼籲工商界把握國家新一輪開放並投資國家建設，科技界促進科研成果落地，文藝界讓多元文化在港發芽，又促教育界培養更多具家國情懷、全球視野及創新能力的人才。