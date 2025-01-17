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九名元朗原居民涉「套丁」被控　再有一人認罪 (19:42)

「村屋大王」兼王潘律師行創辦人王光榮，以及元朗區議員程振明涉於14年間「套丁」，9名涉事丁屋申請人其後各被廉署控告一項串謀詐騙罪，當中兩人早前認罪，餘下7人的案件今（17日）於屯門裁判法院再度提堂。庭上提及，其中5名被告否認控罪、一人因病押後答辯，餘下一名被告梁錦益則認罪。案情透露，梁曾串謀他人以10萬港元向發展商出售自己的丁權。

9名年齡介乎42至74歲的被告為黃觀勝、陳志明、蔡偉生、陳永堅、梁錦益、龍福兒、楊啟光、鄧翹沾及駱天龍。他們均為元朗原居民兼涉案丁屋申請人，其中蔡偉生及鄧翹沾早前認罪，各被判囚一年。

至於其餘7名被告，其中陳永堅、楊啟光、駱天龍、黃觀勝和陳志明共5人今各否認一項欺詐罪，案件排期今年5月9日作審前覆核；被告龍福兒今日因病未能應訊，押後至5月9日答辯；被告梁錦益則承認一項欺詐罪，案件押後至5月9日判刑，以待控辯雙方商討他「會唔會有啲咩證據提供」。眾被告皆獲准保釋候訊。

被告梁錦益的承認案情透露，梁於2006年6月向地政總署申請在元朗水蕉新村興建一幢丁屋自用，並向署方聲稱無意將其丁權售予其他人或發展商等，署方其後向他批出興建丁屋牌照。

廉署其後接獲貪污投並展開調查，發現1991年11月開始，梁錦益等人申請於水蕉新村興建丁屋，該些丁屋終由一個發展商以私人屋苑形式出售，並從中終獲取逾10億元，而梁申請興建的丁屋於2015年售出。

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