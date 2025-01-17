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黎智英案｜蔡英文「左右手」停寫《台蘋》專欄仍獲支薪　黎智英：發現後已即時停止 (19:07)

壹傳媒黎智英及《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案今踏入（16日）第120日審訊。黎承認曾支付1490萬港元，贊助美軍前副參謀長基恩(Jack Keane)和美國前副國防部長沃爾福威茨(Paul Wolfowitz)，到台灣跟時任領導人蔡英文見面。此外，黎提到，蔡的「左右手」江春男加入政府前，曾為台灣《蘋果日報》（《台蘋》）等撰文，而對方不再為《台蘋》撰文後，仍每月獲支付20萬台幣。黎稱得悉此事後已要求「即時停止」向江付款。

黎智英昨供稱曾在2017至18年贊助基恩和沃爾福威茨跟蔡英文見面。控方代表、副刑事檢控專員周天行今進一步問及計劃所涉款項，黎起初表示，繳款事宜由助手Mark Simon負責處理，自己沒參與其中，又稱無就該計劃向Simon訂立預算。

之後周天行展示2018年7月，黎智英跟Mark Simon之間的信息來往。當時黎向Simon表示，壹傳媒前營運總裁周達權提供的賬單提及「向加拿大特別項目匯款」，涉款1490萬港元，關注當中詳情。Simon回應說，該筆款項為用以支付予基恩、沃爾福威茨，以及一位名為「Rupert」的人；Simon又提到，基恩和沃爾福威茨「非常討厭繳稅」，故按照兩人要求透過加拿大向他們匯款。黎再回覆說「謝謝」。

黎智英最終在庭上確認，「Rupert」為一名台灣問題專家，曾跟基恩和沃爾福威茨一同前往台灣，並承認曾就台灣之行支付1490萬港元。

另一方面，據控方展示的信息，2017年7月，Mark Simon向黎智英表示，沃爾福威茨覺得，若他們到訪越南、日本和其他盟友，「可為台灣帶來更多好處」；黎回覆說「好的」。在法官杜麗冰詢問下，黎表示贊同沃爾福威茨等人出訪越南和日本等地，但最終沒有成事。黎重申，他跟基恩與沃爾福威訂立的口頭協定，僅限於出訪台灣。審訊周一（20日）續。

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