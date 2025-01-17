鄭雁雄：香港國際化優勢「只能強化不能削弱」　社會輿論宜事事理智 (19:03)

鄭雁雄提及，香港融入發展是出路，而融入的優勢是外向。他又引述有人指大灣區之中，廣州主打綜合，具有「廣度」；深圳主打創科，具有「深度」；香港則主打「內聯外通」，廣州和深圳發展愈「廣」和「深」，香港就更「吃香」。

鄭雁雄又說，要續寫新時代香江傳奇，就要堅持一國兩制、發揮制度優勢，形容一國兩制制度好在符合香港澳門、國家民族及各國投資者的利益，在兩制之下，香港獨特的制度優勢、經濟區位、法治體系及多元文化都有廣闊的用武之地，要最大限度的釋放一國兩制的制度紅利。

鄭雁雄亦表示，香港要堅持守正創新，「守正」是要維護一國兩制、憲法和《基本法》確定的憲制秩序，要維護自由法治的營商環境和多元包容的人文環境；同時要善於思變、應變、求變，在變中取勝，「百年變局何嘗不是香港之機？何嘗不是香港可以用好的時與勢？」他相信，有祖國的堅強後盾、東方文化獨特魅力、有規則利益連通西方、有全球南方新的舞台等，「香港完全可以做到四方招財、八面來風」。

「一定能戰勝風浪」

鄭亦回顧香港近年實施國安法、完成《基本法》23條本地立法、完善選舉制度及推疫後復常等，相信「這麼難的事情，我們都能夠一件一件辦成，再難的事也難不倒我們」，相信「不管前進道路如何風雨交加」，在中央政府大力支持，加上特區政府和社會各界共同努力，「一定能戰勝風浪」。