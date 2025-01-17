北京故宮博物院在港首個數字「藏品快閃展」　即日起至月底於大館舉行 (17:54)

「FLASH！故宫——數字故宮快閃展」由故宫博物院主辦，獲香港賽馬會支持、公益慈善研究院獨家贊助、大館為合作伙伴，公眾毋須預約可免費參觀。文體旅局長羅淑佩、馬會董事兼公益慈善研究院主席黃嘉純，以及故宮博物院副院長朱鴻文今擔任開幕典禮主禮嘉賓並致辭。

展覽分為三個單元，第一單元的重點展品有運用數位技術呈現寧壽宮區正門「皇極門」的「四時故宮」，屏幕會按四季變換景色，如冬天時會加入雪景；該單元亦有以VR技術重現紫禁城四座角樓的搭建和彩畫繪製過程的「角樓印象」，讓參觀者欣賞其獨特的「九梁十八柱七十二條脊」建築風格。

第二單元的展品則有數字化展出的《千裏江山圖卷》以及有多個故宮珍藏文物的「數字多寶閣」，于壯說該展品是王希孟繪製的唯一傳世作品，作品長達12米，是次投放的「P1.25 mini LED」顯示屏，使用最先進的技術，能令畫質細密，以讓觀眾可觀察到更多細節；「數字多寶閣」則匯聚百多件文物的精髓而展出，其中有22件可用手指觸動畫面，360度旋轉觀看。第三單元則有互動遊戲及展示，讓觀眾可感受古代繡藝、製作御膳等。