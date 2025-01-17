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為800元報酬助電騙騙徒收10萬贓款　20歲副學士判入教導所　官：未嚴重至要判囚 (16:57)

20歲副學士男生為了800元報酬及車馬費，替電騙案騙徒上門接收受害人總值24萬元現金及飾物，其後於另一次同類事件被識穿，遭埋伏警員拘捕。男學生早前在區院承認一項洗黑錢及一項企圖洗黑錢罪，還押至今日（17日）被判刑。法官指出被告對於騙案源頭毫不知情或只得粗疏認識，未嚴重至非判囚不可，加上獲家人及教會支持他接受教化，最終就兩罪判被告入教導所。

被告鄭凱言（現20歲）承認於2024年6月5日處理已知道或相信從可公訴罪行的得益的財產，涉及12條手鐲、一條手鏈及一筆12萬元現金款項。被告另承認翌日企圖處理另一筆罪行的得益的財產，即10萬港元。案情提及，被告在Telegram求職時被騙徒招攬，訛稱幫忙取貨及送貨，會有300元車馬費及500元報酬。

辯方求情指，被告在案中被人利用，僅換取微薄報酬。案發時他打算到外國求學，為減輕家人經濟壓力才一時犯案，其家人於求情信坦言，如果當初沒一昧追求被告的學業成績，向被告多加解釋會獲得家人的經濟支助，相信被告不會犯案。

法官郭偉健判刑指，本案屬於典型電騙案件，騙犯冒充事主的親屬，訛稱事主的家人被捕急需現金保釋，從而欺騙事主交出財物。被告只是參與騙案延伸的交接財物過程，不涉及騙案源頭，亦對此毫不知情或只得粗疏認識。郭官又指，被告未滿21歲，除非必要否則法庭不應判予監禁，考慮被告的角色未嚴重至非判囚不可，他因一時貪念而犯案，反映在品德上需要改進，家人及教會均支持他接受教化，故認為被告進入教導所可兼收懲罰與更生之效，遂判他入教導所。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 電騙

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