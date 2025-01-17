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男子涉刀斬父親認罪判無限期醫院令　被告聞判大叫「唔想醫院令」 (16:45)

患有偏狂型精神分裂症的無業男子，因懷疑父親冤枉自己偷鄰居底褲，在元朗村屋內持菜刀劈向父親。他早前承認一項有意圖而傷人罪，今（17日）在高等法院判處無限期醫院令。法官指本案是最嚴重的傷人案，判醫院令可以保障被告，亦有助保障社會大眾。被告聞判大喊不願意接受醫院令，法官稱為被告福祉著想，他應接受治療，而非受懲罰。

被告關頌圻（現29歲）案發時無業，曾任冷氣技工，有兩項同類型案底。暫委法官郭棟明引述醫療報告指，他小時候患上專注力不足及過度活躍症，長大後服用大麻、冰毒及可卡因等，患有偏狂型精神分裂症，出現被害妄想徵狀。此外，他習慣自言自語，誤信父親散播自己偷鄰居底褲的流言，自以為遭閉路電視偷拍。精神科醫生認為他具暴力風險和病情嚴重，不容易在數年內康復，建議接受住院治療。

郭官判刑指，本案是最嚴重的有意圖而傷人案件，涉及被告襲擊父親，診治被告的醫生均不確定療程需時多久，才能避免他犯案。對於被告希望直接判監，可以服畢特定刑期，郭官稱除非醫院令不適合，法庭才考慮判監。郭官又指被告對社會構成風險，醫院令是適合的刑罰，因此接納精神科醫生建議，判處無限期醫院令。

被告聞判在犯人欄大喊「唔想醫院令」，稱在懲教所工作報酬較高，希望直接判監，又指早前向法庭呈上求情信和「悔過書」。郭官表示，這反映被告對病情缺乏認知，他應該接受治療，而非接受懲罰。

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