明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

竹棚業界稱竹棚事故多涉地盤管理問題　不同意改用金屬棚架 (17:05)

啟德新急症醫院地盤棚架周一（13日）倒塌，導致11名工人受傷。工業傷亡權益會日前倡轉用金屬棚架，認為竹棚存在難有精準力學計算等問題。香港竹棚業持續發展關注組今（17日）表示，過往涉竹棚的事故最大原因是施工程序不恰當，其次是棚架結構被人為破壞，屬地盤安全管理問題，絕非「竹棚架結構上不安全」，又說若有人私自改動棚架結構，金屬棚架亦有坍塌風險。

港九搭棚同敬工會理事長何炳德表示，啟德醫院的工業意外已進入調查階段，不便評論，但指過往冧竹棚架事故原因多數涉人為疏忽，不應歸咎於竹棚結構本身。他解釋，竹棚及金屬棚架皆需特定加固部件如「連牆器」（俗稱「拉掹」），以穩固棚架，竹棚架用「二分鐵」固定，連接樓面與竹棍，需用大型連接竹棚部分難用手解開，需用大鐵剪等工具方能斷開；而金屬棚架則是用螺釘固定，可用士巴拿等工具拆開，強調竹棚結構並不會較金屬棚架易損壞。

何炳德續稱，過往有前線工人因加固部件阻礙有關的工程，如裝冷氣機、裝玻璃等，而選擇私自改動及破壞連牆器，又因管工疏忽檢查令棚架坍塌，而通常整個工程涉不同工種，無論竹棚或金屬棚架都難避免「改棚」。

何炳德指，政府工務工程新工程合約已剔除使用竹棚，改用金屬棚架，形容是將竹棚業判予死刑，「打爛4000多個搭棚工友嘅飯碗，影響佢哋嘅家庭同生活」，又指本港約8成工程棚架使用竹棚，其餘為金屬棚架及其他混合棚架。他亦提及，使用金屬棚架的成本是竹棚架的3倍，且需更大空間，本港大部分新建及維修單幢式大廈，樓間距小，難使用金屬棚架。

促地盤負責人加強監管

勞工處修訂的《竹棚架工作安全守則》去年10月中正式生效，列明禁止擅自改動竹棚架包括連牆器等，違反者最高可被判罰1000萬元及監禁兩年。竹棚業香港聯會外務理事長蘇天銘表示，現時守則足夠，但重點是地盤有無切實執行，指出最好做法是不同工種上工作台前，都應作風險評估，若涉改動棚架，應由棚架師傅改動，最後待簽發安全文件後再開工，坦言做法會延長工時，但不能忽視安全問題。

至於條例罰則阻嚇力是否足夠，何炳德表示，條例雖已列明最高可判罰1000萬級監禁兩年，但多數案件的判罰金額遠低於此數額，強調執行上亦應有足夠阻嚇力，督促地盤負責人應加強監管，「誰主管誰負責，地盤提前完工提早分發紅，咁係開心笑，但你要有擔當，出咗事要上身。」

相關字詞﹕編輯推介 工業意外 地盤

上 / 下一篇新聞