竹棚業界稱竹棚事故多涉地盤管理問題　不同意改用金屬棚架 (17:05)

港九搭棚同敬工會理事長何炳德表示，啟德醫院的工業意外已進入調查階段，不便評論，但指過往冧竹棚架事故原因多數涉人為疏忽，不應歸咎於竹棚結構本身。他解釋，竹棚及金屬棚架皆需特定加固部件如「連牆器」（俗稱「拉掹」），以穩固棚架，竹棚架用「二分鐵」固定，連接樓面與竹棍，需用大型連接竹棚部分難用手解開，需用大鐵剪等工具方能斷開；而金屬棚架則是用螺釘固定，可用士巴拿等工具拆開，強調竹棚結構並不會較金屬棚架易損壞。

何炳德續稱，過往有前線工人因加固部件阻礙有關的工程，如裝冷氣機、裝玻璃等，而選擇私自改動及破壞連牆器，又因管工疏忽檢查令棚架坍塌，而通常整個工程涉不同工種，無論竹棚或金屬棚架都難避免「改棚」。

何炳德指，政府工務工程新工程合約已剔除使用竹棚，改用金屬棚架，形容是將竹棚業判予死刑，「打爛4000多個搭棚工友嘅飯碗，影響佢哋嘅家庭同生活」，又指本港約8成工程棚架使用竹棚，其餘為金屬棚架及其他混合棚架。他亦提及，使用金屬棚架的成本是竹棚架的3倍，且需更大空間，本港大部分新建及維修單幢式大廈，樓間距小，難使用金屬棚架。

促地盤負責人加強監管

勞工處修訂的《竹棚架工作安全守則》去年10月中正式生效，列明禁止擅自改動竹棚架包括連牆器等，違反者最高可被判罰1000萬元及監禁兩年。竹棚業香港聯會外務理事長蘇天銘表示，現時守則足夠，但重點是地盤有無切實執行，指出最好做法是不同工種上工作台前，都應作風險評估，若涉改動棚架，應由棚架師傅改動，最後待簽發安全文件後再開工，坦言做法會延長工時，但不能忽視安全問題。

至於條例罰則阻嚇力是否足夠，何炳德表示，條例雖已列明最高可判罰1000萬級監禁兩年，但多數案件的判罰金額遠低於此數額，強調執行上亦應有足夠阻嚇力，督促地盤負責人應加強監管，「誰主管誰負責，地盤提前完工提早分發紅，咁係開心笑，但你要有擔當，出咗事要上身。」