塌樹壓毁西環古蹟魯班廟 (23:42)

古物古蹟辦事處（古蹟辦）回覆查詢指，周四（16日）派員到現場視察，魯班先師廟右邊山牆部分尖角及墀頭上的陶塑有破損，目測情况不嚴重。地政總署完成移走塌樹工作後，古蹟辦會先進行勘察，以制訂復修方案，修復工程會按照文物保育原則，採用傳統工藝及物料將古蹟破損部分修復至原本的狀態。

地政總署回覆表示，事涉樹木位處政府土地，地政總署的承辦商檢查後已開展清理塌樹，並會盡快完成對該樹的風險緩解措施。現場已張貼告示和圍封，避免公眾人士在附近逗留，預計於1月21日或之前完成清理工作。

政府去年10月將始建於1884年的堅尼地城魯班先師廟列為法定古蹟。魯班廣悅堂高級副主席、香港工程師學會理事謝偉正當時介紹指，該廟屬華南地區唯一一座歷史長達140年且至今仍有人供奉的魯班廟，魯班先師廟多用樑木，以青磚鋪製外牆，技術當今少見。