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反恐條例第二案被告何卓為稱遭警毆打逼交密碼　警否認 (14:55)

《反恐條例》第二案，8人涉2020年初策劃3次爆炸，今（17日）在高等法院第37天審訊。辯方盤問指出，警員曾為首被告何卓為戴上頭套，然後毆打何的胸口10多秒、腳踩何的下體，稱「講唔講（手機）密碼？唔講我就繼續踩」。辯方又指，警員要求何卓為別找律師陪同錄口供，形容律師在場「唔方便」，警員一概否認。

警員梁家俊2020年3月8日為被告何卓為錄取警誡會面，何卓為供述「山雞」（疑為被告李嘉濱）和「夠鐘改名」（疑為被告吳子樂）等疑製造炸彈。辯方大律師姚本成今盤問指，梁家俊和警長劉永旭等人曾在青衣警署一房間，毆打何卓為的胸口7至8下，迫何招認和提供手機密碼。辯方稱，何驚慌之講出錯誤的密碼，警員再毆打何，其間將何的頭部撞向桌子，劉更腳踩何的下體，何最終交出密碼。梁否認發生此事。

辯方指出，何卓為受襲後胸口痛，要求見醫生，梁家俊僅著警署值日官召救護車，沒有關心何的傷勢，「係咪因為你知道曾經打過佢，所以唔需要問？」梁否認說法。在辯方盤問下，梁表示警方已召白車，毋須安排值日官替何檢視傷勢。

辯方提出，梁家俊在警署房間看守何卓為時，警長劉永旭著何不要求醫，應配合警方調查錄口供，劉稱「呢個係我哋私人交易，律師喺到就唔方便……你配合我就同上面傾下，畀你警署擔保」。梁否認有過類似對話，稱劉沒有進入房間。

Telegram頻道「九十二籤」曾承認炸彈案責任，梁家俊曾在會面查問何卓為在「九十二籤」的角色。辯方關注，梁是否知悉「九十二籤」為公開頻道（open channel），任何人可以參與和訂閱帖文，梁稱不知道。辯方又問，梁會否知道何和「九十二籤」的關係，又會否知道「九十二籤」管理員是否身處海外。梁稱不知道，強調自己按上級指示提問，相信「九十二籤」與案有關。聆訊下周一續。

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