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被困緬甸港人日前返港靠台灣人借車馬費赴機場　港府暫代繳在泰逾期居留費用 (11:35)

一被困緬甸港人昨日返港，家屬早前繳納折合23.4萬元贖金。接獲家屬求助的油尖旺區議會前副主席余德寶今日（17日）於商台《在晴朗的一天出發》表示，多數被困人士獲釋後僅有手提電話隨身，需獲幫助才可到達機場，今次事主獲釋後身無分文，幸有一同獲釋的台灣人的家屬到緬甸接人時，向事主借出車馬費，他才得以輾轉到達機場。

余德寶表示，家屬去年9月向政府求助，並以「等消息為主」，直至近一兩周才接到園區一方的視像聯絡，並看到事主在視像中出現，家屬終選擇繳贖金換人。家屬期間不斷與園方商討，贖金金額「有上有落」。余德寶指出，現時贖金金額較之前變低，經過今次個案後，其他事主家屬感到鼓舞，昨日內部有討論透過繳納贖金換人的可行性，但認為仍須與政府溝通。他強調求助個案的家屬早前「將贖金擺較後」，現認為多了一個途徑。

余續指，政府應與當地領事館、政府均有聯絡，另幫忙墊付事主於泰國的過期居留費用，但因屬公帑，事主返港後仍須償還，認為「政府（在過程中）都是有其角色」。但他認為，事主返港後驗傷後，發現存在超長時間工作及被毆打的情况，有生命危險，促政府加強營救。

余德寶多次重申，最大功勞一定屬受害人家屬，一直以來勞碌奔波，和政府、泰國領事館未斷聯繫，最後選擇繳納贖金都只是「搏」，畢竟園區未必真的會釋放事主。

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