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九龍灣百樂金宴國際宴會廳增至138人食物中毒 逾半涉房委會職員同樂會晚宴 (21:38)

九龍灣「百樂金宴國際宴會廳」爆發食物中毒，衛生防護中心今日（16日）公布再錄多一個個案群組，累計4個群組，共涉138人。衛生署回覆本報確認，其中一個群組涉房委會職員，截至今午5時有關群組涉及80人。房屋署回覆本報稱，該群組涉及房委會職員同樂會籌辦的晚宴，出席者主要為房委會現任及退休職員。

衛生防護中心公布，最新一個群組涉及18人，包括1男17女，他們在上周六（11日）在該餐廳午餐，6至68小時後出現嘔吐、腹瀉、噁心、腹痛及發燒等食物中毒病徵。

據衛生防護中心昨公布，首3個群組分別於上周三（8日）和周四（9日）晚上和周日（12日）午膳時間在該食肆用膳，曾吃乳豬、雞等燒味及其他熱盤等。中心今日公布，該3個群組受影響人數由57人增至120人；衛生署另回覆本報查詢確認，其中一個群組涉房委會職員，截至今午5時涉及80人，包括40男40女。該署稱正與房委會積極跟進受影響者，不排除人數進一步增加。

中心今日表示，累計4宗群組共涉54男84女，有65人求醫，其中3人需入院，經治療後已出院。中心初步相信4個群組有流行病學關連，不排除受影響人數會增加，並呼籲於1月8至12日到該食肆用膳並感到腸胃不適的人士，致電中心熱線2125 2372，以便提供適切評估。

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