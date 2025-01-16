明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

大坑西邨女住客獲准擱置收回單位裁決 (21:09)

安排大坑西邨租戶重置的香港平民屋宇有限公司，早前循民事控告拒遷居民。一名女居民因缺席聆訊，法庭裁定平民屋宇勝訴後她被收回單位。事後女居民要求擱置裁決，聲稱自己從沒收到法庭的判決書。案件昨於區院處理，法官拒納女居民沒收到判決書，但認為高院已受理居民訴平民屋宇的司法覆核案，可見居民一方確有合理可供爭辯的理據，最終應其要求擱置相關裁決。

平民屋宇在區院向共13名未能和解的居民提出訴訟，居民一方亦提出司法覆核，獲高院受理及排期於4月25日開審，區院法官早前下令該13宗案件需等待司法覆核案審結後才作處理。女居民譚蕙蘭為13名居民之一，她今（16日）向區院申請擱置收樓裁決，指當初因沒有收到上庭通知才會缺席聆訊，後來平民屋宇收回涉案民樂樓的單位，令她和家人無法返回單位取回物品；平民屋宇一方則指，法庭擱置裁決將不利平民屋宇及會影響重建計劃，因為相關單位不但已被收回，整棟屋宇更正被清拆。

法官林展程聽取雙方陳辭後，應譚的要求擱置相關裁決，並即日頒布判辭，指出譚聲稱沒有收到上庭通知及後來的判決書，但無法提供證據以說服法庭，故拒納相關說法。惟林官指，譚在案中的理據與其他居民在司法覆核案提出的理據相同，考慮高院已受理該司法覆核案，顯示譚的理據亦有合理可供爭辯之處，按理她足以向平民屋宇抗辯，理應擱置早前的裁決。林官亦考慮平民屋宇的說法，認為譚並非要求遷回單位或修復被拆的屋宇，而想要求反申索補償，故擱置裁決不會不利平民屋宇。

相關字詞﹕編輯推介 大坑西邨 平民屋宇

上 / 下一篇新聞