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25歲男帶貨被拐至泰緬邊境　日做17小時兼被打　警：不能武斷交贖金是否唯一拯救方法 (21:11)

多名港人疑被誘騙到東南亞禁錮從事非法工作，其中25歲男子今（16日）返港。警方稱，事主去年10月網上應聘帶貨員，赴泰後被安排至泰緬邊境從事網上詐騙，要求贖金3萬美元；事主日前獲悉，由於涉逾期居留，在港府專責小組協助下完成手續後返港。被問到繳交贖金是否唯一方法，有組織罪案及三合會調查科署理高級警司張霆鋒指，不認同有關說法，強調每宗案件考慮因素及做法各異，由於不想影響其他案件，故不能武斷拯救做法。

該名男子今午返港，警方晚上交代案件詳情。張霆鋒透露，事主去年10月初，在網上以12萬元應聘帶貨員，從泰國將鑽石帶往台灣，赴泰後被安排以數輛私家車，花上數小時轉移至泰緬邊境山上園區，懷疑受騙後曾試圖逃走不果。事主每天需要從事網上詐騙17小時，曾因無法做到指定騙款而迫毒打及扣起膳食，身體仍有傷痕。

警方去年10月13日接獲事主母親報案，稱接獲兒子求助，當日抵達曼谷後被帶到緬甸，要求贖金3萬美元。由於案件涉及人口販賣，東九龍總區重案組總督察劉浩德指，當時已由聯絡科與泰國及緬甸相關部門跟進，並由入境處支援家屬。

總入境事務主任（國際協作）蔡宇飛指，事主先從湄索坐車至曼谷，入境處獲悉事主逾期居留，聯絡中國駐泰大使館、泰國警方及香港經貿辦協助，最終事主短時間內完成手續，今午在泰國警方陪同下順利離境返港，抵港後已交由警方跟進。

被問到涉事家屬是否繳交全數贖金，張霆鋒稱不能透露，否則牽涉行動策略及調查進度，重申首要目標是拯救剩餘11名未返港的港人；僅稱每宗案件有不同背景及因素，不能「一概而論」，歸因於某一個因素而獲釋。

相關字詞﹕編輯推介 賣豬仔 保安局 泰國 緬甸

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