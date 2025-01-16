黎智英案| 被質疑為促使美台合作中間人　黎否認稱：我無資格做到這一點 (19:31)

據辯方展示的信息，2017年1月，黎智英向時任台灣領導人蔡英文「左右手」江春男，提及自己將跟博爾頓見面；黎並向江傳送就會面草擬的「機密」筆記，提醒對方閱後銷毀。該份筆記提及，美國在台灣的「軍事存在」，「為我們與中國實現和平創造條件」、台灣可作為美國在亞洲的重要槓桿，又稱若台灣主權被視作受美國威脅，可「傷害中國的自尊」。

控方代表、副刑事檢控專員周天行向黎智英指出，「明顯地，你主張美國利用台灣作為槓桿」；黎回應說，當時已有媒體談論美國把部分駐守日本軍力轉移至台灣一事，重申只在筆記提出有關意見。周天行追問，若台灣駐軍相關意見已在媒體出現，有關意見機密之處何在？黎稱，「因為我是身在香港的中國人，我認為中國人談論這個很敏感」。

之後法官李運騰表示，《港區國安法》實施後，黎智英在個人訪談節目《Live Chat with Jimmy Lai》重複談及有關議題，「在那個時候談論美國在台駐軍，會否更為敏感？」黎稱當時情況不同，美國在台駐軍一事，已出現在媒體一段長時間。

此外，黎智英今早供稱，曾於2017至2019年贊助美軍前副參謀長基恩 (Jack Keane)和美國前國防部長沃夫維茲(Paul Wolfowitz)，跟時任台灣領導人蔡英文見面。黎下午供稱，基恩和沃夫維茲在2017年8月16日首度跟蔡英文見面，當時他不在場，而會面結束後，他跟兩人共進晚餐，席間談到聘請美國退休將領協助提升台灣軍力。黎另確認曾向江春男發信息歸納飯局中的討論，冀對方轉達蔡英文。審訊明續。