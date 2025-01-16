明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

勞工處下周一展開全港特別執法行動 重點巡查棚架工程、幕牆安裝及吊運等工序 (18:39)

勞工處今日宣布，因應近日發生多宗涉及新工程建築地盤的嚴重意外，下周一（20日）起展開全港特別執法行動，重點巡查涉及棚架工程、幕牆安裝及吊運等工序，以遏止不安全作業。該處指若發現有違反職安健法例情况，會即時嚴厲執法，包括發出暫時停工通知書、敦促改善通知書及提出檢控，不會給予預先警告。

勞工處副處長（職業安全及健康）馮浩賢今日巡視赤鱲角機場一個建築地盤，提醒承建商、僱主及僱員，包括輸入勞工及不同族裔勞工，注意工作安全。他表示，承建商和僱主進行高危工作前必須進行針對性風險評估，制訂及落實執行安全施工方案，僱員亦須與承建商及僱主合作，依從施工方案及使用適當個人防護裝備。

過去一周發生兩宗嚴重工業意外，包括啓德新急症醫院地盤棚架倒塌。馮浩賢指出，承建商和僱主須確保建築地盤內棚架的連牆器妥善安裝，並嚴禁工人擅自改動棚架，包括連牆器，確保棚架的穩定性遵循《竹棚架工作安全守則》或《金屬棚架工作安全守則》要求。

農曆新年將至，馮浩賢指僱員可能為了趕及在長假期前完成工作，而對工作安全鬆懈，提醒僱主及前線管理人員應加強監察，確保工作場地安全。他說僱主及僱員應在假期後恢復工作前提高警惕、徹底檢查工作場地及採取足夠安全措施。

馮浩賢提到，去年勞工處進行了74410次地盤安全巡查，發出4 567張「暫時停工通知書」或「敦促改善通知書」，以及提出2 388項檢控。勞工處會繼續適時制訂及調整巡查執法、宣傳推廣及教育培訓的策略，並鼓勵及協助業界推行科技應用，以進一步提升建造業安全水平。

相關字詞﹕編輯推介

上 / 下一篇新聞