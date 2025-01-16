勞工處下周一展開全港特別執法行動 重點巡查棚架工程、幕牆安裝及吊運等工序 (18:39)

勞工處副處長（職業安全及健康）馮浩賢今日巡視赤鱲角機場一個建築地盤，提醒承建商、僱主及僱員，包括輸入勞工及不同族裔勞工，注意工作安全。他表示，承建商和僱主進行高危工作前必須進行針對性風險評估，制訂及落實執行安全施工方案，僱員亦須與承建商及僱主合作，依從施工方案及使用適當個人防護裝備。

過去一周發生兩宗嚴重工業意外，包括啓德新急症醫院地盤棚架倒塌。馮浩賢指出，承建商和僱主須確保建築地盤內棚架的連牆器妥善安裝，並嚴禁工人擅自改動棚架，包括連牆器，確保棚架的穩定性遵循《竹棚架工作安全守則》或《金屬棚架工作安全守則》要求。

農曆新年將至，馮浩賢指僱員可能為了趕及在長假期前完成工作，而對工作安全鬆懈，提醒僱主及前線管理人員應加強監察，確保工作場地安全。他說僱主及僱員應在假期後恢復工作前提高警惕、徹底檢查工作場地及採取足夠安全措施。

馮浩賢提到，去年勞工處進行了74410次地盤安全巡查，發出4 567張「暫時停工通知書」或「敦促改善通知書」，以及提出2 388項檢控。勞工處會繼續適時制訂及調整巡查執法、宣傳推廣及教育培訓的策略，並鼓勵及協助業界推行科技應用，以進一步提升建造業安全水平。