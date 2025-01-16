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足總、體育園否認合作　「證明文件」串錯字　回顧宏美「巴塞訪港」風波 (22:18)

本地公司宏美廣告娛樂集團早前稱可安排西甲球隊巴塞隆拿訪港，並指啟德體育園拒絕租出場館。警方今日拘捕一名男子，指有人行使虛假文書及虛報有人犯罪。回顧今次風波，不論啟德體育園及足總均與宏美「保持距離」，分別表明從未收過宏美的相關申請或文件。宏美聲稱有份與其合作或正商討併購的公司，亦否認關係。

啟德體育園今日（16日）回應指，如有需要，園方樂意配合警方調查工作，又表示會繼續以認真和專業的態度處理各項租賃申請。本報傍晚曾致電宏美集團行政總裁黃浩霆，以及宏美委聘的公關公司代表，惟未有回覆。

本月初有報道稱西甲球隊巴塞隆拿或於7月底訪港，並於啟德體育園比賽，但早有其他球隊租用場地，兩隊或要「爭場」。其後宏美於本月8日現身公眾視野，稱成功爭取巴塞隆拿來港作表演賽，但啟德體育園拒絕租出場地。園方當時指曾收到該公司的租用場地查詢，曾要求對方提交申請文件但未有收到。隨後出現本案關鍵，即宏美集團指稱體育園因「電腦技術問題」，而未成功經電郵傳送填寫補充資料表格，宏美並於本月9日再度發稿，展示一張聲稱由「啟德運動園」向宏美集團發出的電郵截圖作參考，當時園方回應查詢時稱暫無補充。巴塞隆拿則一直回應指，尚未公布今夏熱身賽賽程、地點及對手。

截至本周二（14日），宏美集團接受本報訪問，稱近日再度向啟德體育園發電郵查詢，園方回覆本報查詢時則提到尚未收到宏美所提交的申請文件，包括球會的合作證明。宏美一方受訪時，曾拒絕本報派出攝影記者拍攝，並向記者提供兩份聲稱是合作文件的副本，惟其中一份合作備忘錄中，部分聲稱保證出場的巴塞球員英文名稱串法有異。

事件發酵期間，宏美集團曾發新聞稿表示，辦公室位於花園道冠君大廈，指集團營運7年，但查冊後發現宏美去年才在港成立。宏美又改稱正併購業務，包括一間名為「微礦（WeMine）」的公司，又稱辦事處與WeMine共用。根據公司註冊處最新資料，「微礦有限公司」的公司董事和股東名單內未見有黃浩霆的名字，公司董事亦與前年的周年申報表無異，「微礦」去年有二人屬新任股東，但均非黃浩霆。本報記者曾就宏美新聞稿上的聯絡電話致電查詢，接聽的「微礦」職員表示，該處並非宏美的辦事處。

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