機場城市項目成本料涉約千億元　機管局負責項目料2028年落成 (18:43)

機管局指，「Skytopia」將發展多個項目，包括全港首個藝術品儲倉設施及藝術廊總匯，提供一站式藝術品儲存及拍賣場地、逾570個遊艇泊位、空運鮮活市集、1.5公里海灣長廊及水上康樂設施等。「Skytopia」內會有兩個自動駕駛運輸系統，包括「航天走廊」，連接港珠澳大橋香港口岸人工島及11SKIES航天城，以及連接人工島及東涌市中心的機場東涌專道。

對於機場城市發展成本，陳正思強調，不會在機場建設費中收取，機管局會透過內部資源負責其中300億元，以興建多個項目，部分已在進行中，包括預計今年落成的航天走廊、未來兩年落成，預計可供倒數等節慶活動之用的海灣廣場及海灣長廊、亞博館二期及機場東涌專道則預計2028年落成。其餘700億元項目，即遊艇碼頭、藝術廊總匯等則由企業投資負責，落成時間視乎市場反應及投資者計劃。被問到現時環球經濟環境差，有否信心能從市場籌得足夠資金啟動及落成項目，如需發債如何評估債務負擔等，陳正思僅重申項目潛力大，有信心招商，未回應有否發債時間表。

陳正思又指，機場城市內項目均具香港特色，局方策劃發展項目時主要考慮香港及機場獨有優勢，如藝術方面，香港為全球第二大藝術品交易市場，故興建藝術倉儲設施及發展藝術廊總匯。至於會否與西九文化區功能重疊，陳正思說機場城市內的藝術設施會較著重藝術品儲藏及藝術品的一手拍賣銷售，盼可產生協同效應，「做大個餅」做好整個產業。