被禁錮緬甸港男安全返港　繳贖金後獲釋　當局助買機票 (17:58)

余德寶表示，是次獲救者為男性港人，遭騙至緬甸園區數月，本周二已繳納贖金，「而園區亦遵守承諾（放人）」。他返港時在機場購買機票時遇到問題，隨後才聯絡當局，當局主要在購買機票方面提供協助，現時已安全返港，但仍待驗傷後才可與家人會面。被問及是否是因丟失證件，導致無法購票，余表示具體情形暫無法透露。

今日被困港人家屬亦面見當局，余德寶與家屬代表Calvin均形容是次會面正面，但內容不便透露。至於會上是否談及贖金問題，Calvin表示，當局僅建議，遭勒索贖金時第一時間聯絡局方獲取建議，並未講明是否應繳納贖金。另外，局方未給出具體營救時間表，但Calvin形容當局「給了很大信心」。余德寶續指，資料交換環節，主要由三名出席家屬提供資料，當局跟進，家屬可以提交的資料均已提交，包括進入泰國境內時的資料、現時身處的位置等。

至此，仍有10位港人被困緬甸，另有1港人被困柬埔寨。