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浸大邀內地專家宋爾衛成諮詢委員助申辦醫學院　被揭曾陷學術醜聞後因「公務繁重」辭任 (16:24)

浸會大學周一（13日）公布成立專家諮詢委員會，以助籌備新醫學院，成員之一的中山大學孫逸仙紀念醫院（下稱中山二院）院長宋爾衛涉身陷多宗學術醜聞，包括其管理的實驗室懷疑外泄致學生集體患癌，及多篇論文出錯等。浸大昨晚在內地社交平台小紅書公布，由於宋「公務繁重，難以兼顧各方事務」，即日辭去委員會職務。校方今日回覆本報時重複帖文內容，未有回應與宋相關傳聞，及為何透過小紅書公布辭任消息。

浸大周一公布新設委員會名單時，介紹宋爾衛為中國科學院院士、中山二院院長兼乳腺腫瘤醫學部學術帶頭人，曾任全國人大代表等，是國內首批開展乳腺癌根治保乳手術的外科醫生，發表165篇「高水準」論文。

浸大昨晚在小紅書發文，稱早前邀請宋爾衛加入專家諮詢委員會，期望借鑒其臨牀運作知識與經驗，以推動籌備新醫學院工作。貼文稱由於宋「公務繁重，難以兼顧各方事務」，而經充分溝通，雙方在相互理解和尊重基礎上達成共識，自前日起宋不再繼續參與委員會工作。

近日浸大民主牆張貼多張告示，指「反對污點學者加盟新醫學院」，並羅列宋爾衛被指涉及的多宗學術醜聞。民主牆亦貼有浸大有關宋辭任的公布。

翻查資料，中山二院乳腺腫瘤醫學部轄下乳腺腫瘤中心實驗室前年11月傳出「學生集體患癌」，被質疑與實驗室環境及試劑有關，該實驗室事後被迅速拆除，當時院方回應稱有3名曾於該實驗室工作或學習的人患癌，無學生患癌。

另外，宋爾衛前年被揭多篇論文所用的實驗結果圖片重複或高度相似，而其兒子宋世鍵亦被指在高中時期獲宋爾衛徒弟蘇士成協助，共同發表3篇學術論文，宋世鍵其後考入中山大學。

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