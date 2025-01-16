浸大邀內地專家宋爾衛成諮詢委員助申辦醫學院　被揭曾陷學術醜聞後因「公務繁重」辭任 (16:24)

浸大周一公布新設委員會名單時，介紹宋爾衛為中國科學院院士、中山二院院長兼乳腺腫瘤醫學部學術帶頭人，曾任全國人大代表等，是國內首批開展乳腺癌根治保乳手術的外科醫生，發表165篇「高水準」論文。

浸大昨晚在小紅書發文，稱早前邀請宋爾衛加入專家諮詢委員會，期望借鑒其臨牀運作知識與經驗，以推動籌備新醫學院工作。貼文稱由於宋「公務繁重，難以兼顧各方事務」，而經充分溝通，雙方在相互理解和尊重基礎上達成共識，自前日起宋不再繼續參與委員會工作。

近日浸大民主牆張貼多張告示，指「反對污點學者加盟新醫學院」，並羅列宋爾衛被指涉及的多宗學術醜聞。民主牆亦貼有浸大有關宋辭任的公布。

翻查資料，中山二院乳腺腫瘤醫學部轄下乳腺腫瘤中心實驗室前年11月傳出「學生集體患癌」，被質疑與實驗室環境及試劑有關，該實驗室事後被迅速拆除，當時院方回應稱有3名曾於該實驗室工作或學習的人患癌，無學生患癌。

另外，宋爾衛前年被揭多篇論文所用的實驗結果圖片重複或高度相似，而其兒子宋世鍵亦被指在高中時期獲宋爾衛徒弟蘇士成協助，共同發表3篇學術論文，宋世鍵其後考入中山大學。