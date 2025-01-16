黎智英案｜黎曾晤美軍前副參謀長稱助台了解美國看法　自付顧問費 (16:00)

庭上又展示2017年1月的信息，黎提到美軍前副參謀長基恩 （Jack Keane）將與美國前國防部長沃夫維茲（Paul Wolfowitz）前往台北「進行與特朗普聯絡的項目」，提醒要保持機密；黎庭上指二人身分敏感。

控方先集中詢問基恩及沃夫維茲與黎智英的關係，並展示於2016年8月，黎智英向助手Mark Simon問及是否已就巴黎的見面邀請取得基恩的電郵回覆，黎庭上確認當年已認識對方，曾與他見面數次，包括2017年華盛頓和台北之旅，二人有保持聯絡。控方展示2017年11月Simon引述白宮知情人士指，「基恩和他對中國擴張主義的看法獲得（時任國防部長）馬蒂斯和總統的認可」。

翌年9月，黎獲Mark Simon告知基恩為頂替馬蒂斯的人選，信息引述《華盛頓郵報》評論文章稱「特朗普需要他尊重的人，而他尊重基恩」。控方問黎是否知道此點，黎稱某程度上知道基恩親特朗普政權，而對方獲得特朗普認可的說法只來自Mark Simon，「不代表我相信或是事實」。控方再問，信息中黎回覆「很高興聽見Jack激進的立場」，黎解釋意思如「謝謝」，不代表他支持，只是「同意」。

至2020年3月，Mark Simon告知特朗普決定向基恩頒發總統自由勳章，形容屬莫大榮譽，黎回覆「很好，身為他的朋友感到很自豪」。控方問黎是否知道勳章表揚為國家利益作重大貢獻的人，黎指授勳可以是基於與特朗普的友情，或幫助特朗普明白一些事，不代表必定對美國有所貢獻，「那是假設」，亦不認為對方對美國軍事戰略和外交政策有重大影響。