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一名被誘騙至東南亞的港人獲釋回港　鄧炳強：當局派員接機確認安全 (15:47)

據了解，再有一名懷疑被誘騙到東南亞禁錮的港人有望獲釋，最快今日回港。保安局長鄧炳強今午（16日）3時許於Facebook確認有一名被禁錮港人今早返抵本港，並已由保安局、警隊及入境處派員於機場接回。他另提及，團隊今早與泰駐港總領事代表團會面，繼續商討營救港人的行動方案。協助被誘港人家屬的油尖旺區議會前副主席余德寶稱，局方今與涉事人家屬在政總會面。他指消息令人鼓舞，家屬與局方會面時期望了解其他涉事港人資訊，包括具體位置等。

保安局周日（12日）起率警隊及入境處組成的專責小組赴泰跟進事件，周二（14日）晚返港後。被問港府在事件上的角色，余德寶稱無法評估，相信政府在聯絡上有一定的角色。至於涉事人的具體情况，包括年齡及身體狀况等則不能透露，僅稱該名港人被困數個月、不足半年。

余德寶稱，由於局方會面安排較倉卒，部分涉事家屬需要請假，亦有部分無法到場，部分涉事家屬無法到場，故授權他代表會面，惟其後政總職員僅容許家屬進場。他指涉事港人家屬辛苦約半年終於有曙光，有別於以前到不同部門求助卻石沉大海；又透露現時部分涉事港人與家屬有聯繫，期望是次會面能掌握更多最新情况。

有涉事港人家屬多謝保安局副局長兌現與家屬會面的承諾，期望交流資訊。另有家屬感謝港府抽時間與涉事家屬會面，期望涉事港人盡快平安返港，可在農曆新年一家團聚。

相關字詞﹕編輯推介 鄧炳強

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