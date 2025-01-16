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反恐條例第二案　何卓為稱群組曾討論用爆炸品封關　猜測與策劃羅湖炸彈事件有關 (14:10)

《反恐條例》第二案，8人涉2020年初策劃3次爆炸，今（16日）在高院第36天審訊。首被告何卓為在警誡錄影會面表示，曾有Telegram（Tg）群組成員討論用爆炸品封關，「深圳灣已經畀人搞咗，唔係羅湖就係落馬洲啦」，故他猜測有人策劃羅湖港鐵站炸彈事件。他提及羅湖事件前夕，男子「阿蕉」在一塊電路板纏繞橙色電線，事後聯想電路板可能是炸彈引爆裝置。

何卓為2020年3月8日接受錄影會面，供述同年2月2日羅湖港鐵站炸彈案。庭上播放會面片段，何稱男子「夠鐘改名」（疑為第三被告吳子樂）事前在「前線規劃活動」的Tg群組找人製作炸彈，何沒有答允。

何卓為稱2月1日在大角嘴宏創方單位留宿，見到男子「阿蕉」在兩尺長的電路板上纏繞電線，當時「夠鐘改名」亦在場。何晚上睡醒後，陪同手持膠袋的「夠鐘改名」離開單位，估計膠袋內有玻璃樽。至2月2日，女子「叉雞飯」（疑為第五被告楊怡斯）約何用膳，其間自稱在羅湖「做哨」。何估計「叉雞飯」在炸彈行動通風報信，「好人好姐做咩去羅湖做哨？」

何卓為表示，事後相信各人和羅湖炸彈案有關，「夠鐘改名」主持大局，「叉雞飯」則負責把風。何提到有Tg群組成員談及用炸彈封關，「唔想大陸人湧入嚟香港」，他覺得各人行為危險，不想繼續借出單位擺放化學品，「想同佢哋和平分手」。警員梁家俊在會面指出，警方懷疑何串謀製作爆炸品；何強調不知道計劃，不想誤傷無辜，「我勸過佢哋㗎，阿sir」。聆訊明續。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 反恐條例

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