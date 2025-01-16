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私隱公署去年接1158宗懷疑誘騙個人資料查詢　按年急升四成六 (14:09)

個人資料私隱專員公署今（16日）表示，2024年共接獲1158宗與懷疑誘騙個人資料相關的查詢，較2023年的793宗增加46%。私隱專員鍾麗玲呼籲市民及機構慎防騙徒層出不窮的詐騙手法，特別是虛假招聘廣告及透過人工智能深度偽造的詐騙影片，提供個人資料前應「停一停、諗一諗」，亦要核實來電者身分。

公署表示，社會上出現形形色色的騙案，騙徒會透過各種手法騙取金錢或個人資料，包括虛假招聘廣告騙案，利用事主希望赴外謀生或「搵外快」的心態，藉網上虛假招聘廣告，誘騙事主提供個人資料，部分人更被誘騙到東南亞城市；近期再出現涉及騎劫即時通訊軟件的騙案，透過盜用帳戶假冒事主，向聯絡人發送訊息騙取金錢或個人資料。

另外，公署指出，騙徒手法亦包括假冒客服；假冒會員獎賞計劃發出釣魚短訊，訛稱客戶積分即將到期，誘使事主點擊不明連結；以預錄語音訛稱為速遞公司職員或內地執法人員；透過人工智能深度偽造（deepfake）技術製作詐騙影片；於社交平台假冒購買年貨、投資或旅行社的專頁，並發放優惠廣告，吸引事主點擊超連結查詢以騙取其金錢或個人資料。

鍾麗玲呼籲市民提高警覺，要留意帳戶及簽帳紀錄，並盡量減少在社交媒體平台及即時通訊軟件分享生物辨識資料，包括個人的正面照片及影片，並檢視相關的預設保安及私隱設定。

相關字詞﹕編輯推介 個人資料私隱專員公署 詐騙

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