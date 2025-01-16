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啟德主場館周六首場演唱會測試活動　料1.8萬觀眾入場 當局提醒勿帶水樽 (12:46)

啟德體育園主場館將於周六（18日）進行慈善演唱會，為首場非體育測試活動，預計將有1.8萬名觀眾，其中約4000名觀眾將於地面位置觀賞。體育專員蔡健斌提醒，市民不可攜帶長雨傘及水樽等進場，按主辦方要求亦不能帶備專業攝影器材及超過38乘20乘30厘米的應援燈牌。演唱會期間，園方會測試各項工作協調、進場及離場安排等。

演唱會於下午6時開始，觀眾由當日下午4時起可以入場，預計活動完結時間為晚上約8時。主辦單位早前已透過不同渠道分發門票，觀眾按門票進入場館內不同區域，每個區域內不設劃位。啟德體育園有限公司總監（策略發展）鄧竟成說，舞台將設於場地中間，觀眾會坐於東邊看台，場館內2樓及5樓鄰近的小食亭會開放。

蔡健斌指出，演唱會期間，主場館的天幕應主辦方要求關閉，以測試音響效果。他又稱，主場館內的音樂主要用作廣播功能，主辦方會自行安排演唱會使用的音響系統、燈等。

啟德體藝館早前舉行演唱會測試活動，警務處秀茂坪區指揮官謝翠恩表示，留意到當日有粉絲有秩序地進行應援活動，警方建議，如果有粉絲亦想於今次演唱會前進行應援活動，可到草地滾球場旁的樓梯，形容該處是適合用作應援區，可排隊聚集、分派應援物及拍攝大合照。

蔡健斌籲觀眾使用港鐵

交通安排方面，蔡健斌鼓勵觀眾使用港鐵前往主場館，最近的出入口為宋皇臺站D出口及啟德站D出口。他提到，上次測試活動前，有的士於承啟道及鄰近酒店落客，該兩處均非理想的落客位，呼籲觀眾使用當局安排的宋皇臺道南行專用上落客處。另外，運輸署已與巴士公司商討，於散場時設3條特別巴士路線，分別經觀塘往將軍澳、經太子往旺角，及經灣仔往中環。

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