上水珠寶店劫案　警拘一匪起回部分贓物 (16:31)

新界北總區重案組總督察羅禮謙指，警方今日凌晨於八鄉拘捕一名持香港身分證的23歲非華裔男子，他報稱任職技工。警方成功檢獲部分失物。警方調查發現，涉案賊車於案發前兩日曾到涉案店舖踩線，相信是有預謀犯案。警方將暫控被捕人一項搶劫罪，預計後日（18日）在屯門裁判法院提堂。警方正全力緝拿涉案人士，拘捕行動仍然繼續。年近歲晚，警方提醒市民及商戶要加強防盜意識，提高警覺。警方指，暫時未有證據顯示犯罪團夥由三合會操縱。

消息指，遇劫珠寶金行損失約86件金飾，約值150萬元。當時店內有4名職員及兩名顧客，4名劫匪闖入砸毁飾櫃搜掠期間，職員按動警鐘，4匪行事迅速於30秒內掠去一批金飾，登上賊車逃走。被通緝的賊車其後在林錦公路與另一車相撞，匪徒跳車分頭往山上逃去。警方在車內檢獲兩把刀及一柄槌仔，在山邊檢獲5隻金手鐲。

據悉，新界北總區重案組根據情報，在距離發生交通意外約1.8公里，相信是匪徒藏身的村屋外，拘捕該名巴基斯坦裔男子，並檢獲5條金鏈，相信是劫案贓物。

事發於昨傍晚6時許，匪徒闖入上水新豐路一金飾珠寶店，4名蒙面賊用鐵槌打爛金舖櫥窗飾櫃，並以利刀指嚇店員，在金舖大肆搶掠龍鳳金手鐲及金鏈，搶走總值超過150萬元金器。賊人得手後登上寶馬私家車向錦田方向逃去。賊車至林錦公路近梧桐寨迴旋處時與另一私家車相撞，賊人隨即落車逃去無蹤，留下懷疑犯案所用的利刀和鐵槌。警方到場搜索，於山邊發現相信屬於賊人的衣服及口罩。事件中，私家車男司機頸部受傷，需要留院治療。