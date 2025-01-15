台灣學者黃克武撤銷來港簽證申請　估計或涉「政治方面審查」 (18:53)

入境處回覆本報查詢，表示不評論個別個案，會按照相關法律和政策處理每宗申請個案。本報另正就事件向中文大學查詢。

黃克武專長中國近代思想史、文化史，在相關範疇已有30至40年研究經驗，原定講授的課程為「中國近代史專題：中國近代思想與人物」，原定在今月6日開始，共有13節課，據課程網頁介紹，內容由從明末清初開始講到二十世紀中葉之後的「港台新儒家」，認識中國近代知識分子與政治領導人物如何因應西方文化之挑戰、帝國主義的入侵，找尋中國未來的路向。課程現已改由中大歷史系副教授卜永堅負責教授。

黃克武回覆本報表示，他在上月中向入境處提交工作簽證申請，到上周五收到入境處要求補交最新履歷、在台灣工作狀况及能夠在港從事相關工作理由、近兩年在香港及內地任教及主講講座的經驗，今次合作是應中大歷史系主動邀請。黃表示，在2017年曾憑工作簽證順利來港，去年9至10月亦曾憑台胞證來港到中文大學主講3場講座，簽證申請沒有問題。他以往在疫情前後亦活躍於內地多所大學作學術交流。