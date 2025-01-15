政府擬修例容許放射師化驗師接受中醫轉介　盧寵茂：修例後即時於中醫院內落實 (20:00)

政府於2023年提交的文件建議，第一階段容許在中醫醫院內工作的放射技師和醫務化驗師接受同樣在該院工作的中醫師轉介。新民黨立法會議員黎棟國於立法會提出口頭質詢，指有業界代表認為，以工作崗位而非執業資格釐定轉介權並不合理，查詢政府理據等。

盧寵茂回覆稱，現時法例並未限制中醫師轉介，只是限制放射技師、醫務化驗師接收中醫師的轉介，今次修例正是想「提供一個的法律基礎」，進一步理順不同醫療專業之間的轉介機制。他續稱，香港中醫院完善的臨牀管理架構，對醫療水平、風險等有嚴格管理，具全面的醫療設備配套機制，建議立法後即時實施可確保院內跨專業醫療順利合作。

盧續稱，中醫院的中醫師工作，與在社區提供門診服務的中醫師工作不同，指住院病人的病情會比門診更複雜、更需跨專業醫療團隊的配合；並指當局有諮詢輔助醫療業管理局及其下放射技師管理委員會和醫務化驗師管理委員會，引述業界稱，放射技師和醫務化驗師須與中醫專業就轉介事宜的詳情，包括培訓要求、可轉介的範疇、權責、檢驗或化驗結果的跟進安排等達成廣泛共識，方能確保轉介安排有序落實，最大程度保障病人的安全。

身為中醫師的選委界立法會議員陳永光則表示，業界已表明「兩步走」落實轉介安排不理想，憂市民對中醫院外的中醫師的資格有所誤會及質疑，希望能「一步到位」，又說若無法同步落實轉介安排，希望當局能訂明確切時間表。

盧寵茂未答時間表，強調「兩步走」非必須，中醫院已有架構及有關指引，若中醫業界及相關專業的法定管治委員會就修訂工作達成共識，待法律生效後隨時可執行有關安排，甚至可以早於中醫院建成，「唔係我哋要你兩步走，而係你哋走得快啲，可以快過中醫院執行。」