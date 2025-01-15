新民黨提預算案建議倡公務員凍薪　增交通違例罰款　檢視差餉調整空間 (18:28)

公共財政方面，新民黨建議政府考慮以削減5%經常開支為目標，凍結公務員薪酬調整，並暫停公務員招聘六個月。建議書亦提及，本港違例駕駛相關罰款多年未調整，對超速、違反交通燈以及違泊等行為的罰款力度不夠，並應徵收屯赤隧道費，以及檢視現有免費隧道是否有徵費空間。新民黨另建議增加差餉，在能者多付原則外，考慮以共同承擔方針，檢視調整差餉的可行性，亦可增收非民生類服務費。被問及是否會「向中產開刀」，葉劉回應稱，她本人亦直接受影響，但認為有物業者並非基層、最貧乏人士，應對稅收有所貢獻。

新民黨今年續提穩定樓市、刺激股市建議，引述2024全年有約四分一買樓人士為「普通話拼音」人士，創歷史新高，建議在設有一定額度、封閉管道下以「地產通」形式，便利內地投資者及企業在香港購置物業，刺激本地樓市，同時開拓香港投資者投資內地樓市的渠道；又建議特區政府向中央政府爭取，以先行先試形式在香港實行「IPO 通」，研究容許兩地投資者有限度相互買賣兩地首次公開招股（IPO）的股份。

政府近年發展盛事經濟，新民黨認為，多項政府資助盛事被指管理不善，除經濟效益成疑，個別項目被指涉及利益衝突或貨不對辦，建議除帶動旅遊、經濟元素外，在「文化藝術盛事基金」審批中，引入「經濟效益」作為績效指標，冀盛事能帶來可量化的經濟效益。