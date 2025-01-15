議員指「香港增長組合」普通合伙人上任逾3年未作投資　許正宇：投資側重點不同　毋須「睇咁緊」 (17:27)

科技創新界議員邱達根稱，有合伙人至今未作任何投資，甚至未在港開設辦公室及建立投資團隊，關注當局將如何跟進。許正宇表示，「香港增長組合」的普通合伙人必須投資於「與香港有關連」項目，惟具體投資策略的側重點有所不同，因此投資步伐也有不同，並透露目前所有合伙人已在港設辦公室、投資團隊。

許正宇未正面回應合伙人是否有投資，會計界黃俊碩續追問，稱若確未有投資，該組合或「不是增長組合，而是超級保守組合」。許強調，有關機構「已被委任使命及要求」，應回到中長期角度考量機構投資選擇，認為議員要求屬「短期內」披露有關機構的投資，與政府長遠目標不符。

選委界議員李浩然問及，若一段時間內，合伙人未有投資本地科創等對應產業，當局會否考慮收回資金，關注是否設進出機制。許正宇重申，應以中長期目標審視投資結果，並反問「點解要對一時一刻投資情況睇咁緊」，但他肯定合伙人團隊有進出機制，舉例去年已為人4家新機構，並解釋稱，若有關機構出現重大人員調整，令機構不再履行合約投資決定，政府會視情況據合約更換合伙人。

至於未披露有關基金機構名稱，是否會讓企業找不到對應投資人，不利企業落地，許正宇回應時稱，考慮到涉及投資敏感資料並不開名，但相信機構、企業可以透過港投公司找到彼此，「對供需雙方都無影響」。