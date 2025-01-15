宏美稱曾牽線巴塞訪港　巴塞隆拿拒評　大球場：無收宏美申請文件 (22:00)

宏美集團行政總裁黃浩霆曾稱考慮後備方案，包括讓巴塞隆拿到香港大球場作賽。黃浩霆昨日接受本報訪問時提到大球場於7月27日無法使用（not available），被問到是否已經得悉大球場已不能租用，黃浩霆稱已確認，但認為沒有問題，稱「大球場可能都不是巴塞的心水」，亦表示政府「很配合，回覆得很快」。而康文署昨日回覆本報查詢時確認大球場7月底有其他賽事舉行，並指無收到宏美的申請文件。

根據黃浩霆所提供的合約，巴塞隆拿訪港的日子預計為7月底至8月初，被問到有否計劃將比賽計劃在7月27日以外的日子並於大球場舉行，黃浩霆解釋向大球場查詢時，只詢問最理想（ideal）的時間，即7月27日；而與各方持分者考慮過後，如要在大球場舉行比賽，他亦不會考慮7月26日和27日以外的日子。

至於宏美集團母公司背景，黃浩霆解釋由於母公司正有不少「併購計劃」，因此不能公開名字。他曾提到在上海舉辦過數千人的活動，被問到能否透露更多活動的詳情，他則表示基於長遠想法、包括與不同球會的合作，因此不能透露太多；而他提及該公司則曾在香港與銀行舉辦活動的經驗，「只有幾百人，真的不值一提」。