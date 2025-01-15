宏美稱曾牽線巴塞訪港　巴塞隆拿拒評　大球場：無收宏美申請文件 (22:00)

本地公司宏美廣告娛樂集團早前稱欲安排西甲球隊巴塞隆拿訪港一事將告吹。宏美曾向本報展示據稱為與一家韓國公司簽訂的合作備忘錄，以及該韓國公司與巴塞隆拿簽署的協議。本報向巴塞隆拿查詢協議內容詳情，巴塞隆拿回覆本報查詢時重申，目前未公布男子一隊下季熱身賽詳情，球會未有進一步回應。
宏美集團行政總裁黃浩霆曾稱考慮後備方案，包括讓巴塞隆拿到香港大球場作賽。黃浩霆昨日接受本報訪問時提到大球場於7月27日無法使用（not available），被問到是否已經得悉大球場已不能租用，黃浩霆稱已確認，但認為沒有問題，稱「大球場可能都不是巴塞的心水」，亦表示政府「很配合，回覆得很快」。而康文署昨日回覆本報查詢時確認大球場7月底有其他賽事舉行，並指無收到宏美的申請文件。
根據黃浩霆所提供的合約，巴塞隆拿訪港的日子預計為7月底至8月初，被問到有否計劃將比賽計劃在7月27日以外的日子並於大球場舉行，黃浩霆解釋向大球場查詢時，只詢問最理想（ideal）的時間，即7月27日；而與各方持分者考慮過後，如要在大球場舉行比賽，他亦不會考慮7月26日和27日以外的日子。
至於宏美集團母公司背景，黃浩霆解釋由於母公司正有不少「併購計劃」，因此不能公開名字。他曾提到在上海舉辦過數千人的活動，被問到能否透露更多活動的詳情，他則表示基於長遠想法、包括與不同球會的合作，因此不能透露太多；而他提及該公司則曾在香港與銀行舉辦活動的經驗，「只有幾百人，真的不值一提」。